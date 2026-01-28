12:05
Власть

Торага ЖК: Процент за обслуживание убрали, но облегчения люди не почувствовали

Процент за обслуживание в кафе, ресторанах убрали, но облегчения люди не почувствовали, заявил сегодня на заседании ЖК спикер Нурланбек Тургунбек уулу.

По его словам, к депутатам поступает много жалоб на рост цен в сфере услуг.

«Цены в кафе, ресторах, такси, парикмахерских сильно выросли и стали даже выше, чем в мировых центрах. Вот, например, убрали процент за обслуживание, но кафе и рестораны этот процент добавили в стоимость блюд. В итоге они ничего не потеряли, а народ так и не почувствовал облегчения, так как платят так же, а то и больше. Поэтому, прежде чем претворять в жизнь подобные инициативы, надо проводить анализ.

Кабмин не проводит в этом плане достаточной работы. Надо пригласить членов правительства на пленарное заседание и обсудить все эти вопросы», — добавил Нурланбек Тургунбек уулу.
