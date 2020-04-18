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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Возмутительная безответственность. Депутат о ситуации с врачами ЦСМ № 17

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко прокомментировала 24.kg ситуацию с врачами столичного ЦСМ № 17. Отметим, в центре выявили четырех зараженных коронавирусом сотрудников, а остальные медики 17 часов простояли на улице, ожидая транспорт, чтобы поехать в обсервацию.

По словам Натальи Никитенко, это недопустимая халатность по отношению к врачам. «Сегодня врачи находятся на передовой и несут на себе основную нагрузку борьбы с пандемией. Более 22 процентов заражений приходится на медиков. При этом они сталкиваются с фактами отвратительного отношения к ним со стороны сотрудников правопорядка и других государственных служащих. На них незаконно оказывают давление со стороны силовых структур за раскрытие информации о реальных проблемах или нехватке средств спецзащиты. Считаю такое поведение недопустимым и незаконным. Парламент дал четкие указания Генеральной прокуратуре провести работу, дать оценку и прекратить давление на врачей. Этот вопрос будет взят нами под контроль», — отметила нардеп.

Под особый контроль также будет взят случай с врачами и сотрудниками ЦСМ № 17, которые по возмутительной безответственности руководства Минздрава стояли 17 часов на улице, ожидая транспорта в обсервацию, и потом были вынуждены отправиться туда своим ходом, оставшись без ужина.

Наталья Никитенко

Напомним, накануне лечебное учреждение закрыли, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус. После 17-часового ожидания размещения в обсервации сотрудники самостоятельно добрались до гостиницы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150502/
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