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Власть
Сюжеты: Новый коронавирус, Скандалы с чиновниками

Спикер парламента снова всех насмешил, запутавшись на этот раз в датах

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков в очередной раз повеселил коллег и журналистов. Комментируя решение Жогорку Кенеша об утверждении указа президента о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах до 30 апреля, он перепутал даты.

Зачитывая постановление, вместо 30 апреля торага произнес 27 апреля, при этом перепутав еще и последовательность. «Мы помогаем правительству, как можем, поэтому продлеваем с 27 апреля по 15 апреля», — сказал он.

Оговорки главы высшего законодательного органа стали уже традицией. На заседании 4 марта вместо актуальности законопроектов Дастанбек Джумабеков заявил об их пунктуальности.

Ранее он не смог правильно выговорить название города Франкфурта-на-Майне. Причем произнести правильное название города спикер не смог дважды. Третья попытка увенчалась успехом. Психологической давкой объяснил он свои ошибки.

В сентябре 2019 года, выступая в Нур-Султане на IV совещании спикеров парламентов стран Евразии, Дастанбек Джумабеков с трудом справился с небольшим текстом: прочитал его с запинками, часто по слогам, не выговаривая отдельные слова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150207/
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