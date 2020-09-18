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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» все-таки получила письменное предупреждение

Партия «Кыргызстан» все-таки получила письменное предупреждение от ЦИК. Решение принято сегодня. 

Отмечается, что сам торага Дастан Джумабеков, вручивший суйунчу в 50 тысяч сомов семье новорожденного, предупреждение не получил и остается в списке кандидатов в депутаты. 

Депутаты Жогорку Кенеша с 4 сентября по 2 октября приняли решение работать в регионах. Спикер посетил Таласскую область в рамках рабочей поездки и не в статусе кандидата. В пресс-службе уверяют, что на встречах с жителями Джумабеков не проводит агитацию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165683/
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