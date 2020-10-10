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Власть

Дастанбек Джумабеков просит вернуть в тюрьмы тех, кого отпустили

В госрезиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание депутатов Жогорку Кенеша.

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В ходе заседания депутат Дастанбек Джумабеков пожелал претенденту на пост главы кабмина бороться с коррупцией. По его словам, парламент делал все, чтобы бороться с этим явлением.

«Думайте не только о том, что пришли, думайте о том, как уйдете. Депутаты не сбегали, мы были в регионах. 6 октября я пришел в отель «Достук». Спросил у вас: почему должен покинуть пост спикера парламента? Сказал, что готов это сделать ради стабильности в государстве. Я передал свои полномочия Мыктыбеку Абдылдаеву. Жогорку Кенеш принял много решений по борьбе с коррупцией. Много людей было задержано, среди них были бывший президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министры, депутаты и министры», — сказал Дастанбек Джумабеков.

По его словам, люди, которые ранее были причастны к преступлениям, вышли на свободу.

«До решения суда их не имеют права освобождать из-под стражи, потому что они совершили преступления. Мы выяснили, что они нанесли большой ущерб государству. Генпрокурор и другие органы возбудили уголовные дела и направили в суд. Если вы переживаете за кыргызский народ, верните обратно в тюрьмы тех, кто сидел, вызывайте на допрос тех, кто причастен. Вы с 2010 года боролись за интересы народа, но и вас по политическим мотивам посадили в тюрьму. Это знает весь народ, и поэтому они скандируют: Садыр! Те, кто этого не понимает, назвали нас чимкириками», — отметил Дастанбек Джумабеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168730/
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