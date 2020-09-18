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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Спикеру парламента за вручение суйунчу грозит предупреждение

Спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову за вручение суйунчу семье новорожденного в Таласской области грозит официальное предупреждение от ЦИК. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, сейчас совещание по этому вопросу проводит рабочая группа по оперативному реагированию. Ее члены отмечают, что кандидаты в депутаты (а торага баллотируется в парламент по списку партии «Кыргызстан». — Прим. 24.kg), не могут раздавать деньги — ни в качестве помощи, ни как поощрение. Это расценивается как подкуп, и за него претендент на мандат может быть дисквалифицирован.

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Отметим, пресс-секретарь Дастанбека Джумабекова, Жоомарт Максатбеков пояснил, что 50 тысяч сомов были выделены из фонда торага ЖК, и поэтому расценивать передачу суйунчу как подкуп неправильно, поскольку это не имеет ничего общего с предвыборной кампанией или агитацией партии, по списку которой идет в парламент спикер. Ранее, напомним, заявлялось, что суйунчу Дастанбек Джумабеков передал из личных средств.

Депутаты Жогорку Кенеша с 4 сентября по 2 октября приняли решение работать в регионах. Спикер посетил Таласскую область в рамках рабочей поездки и не в статусе кандидата. В пресс-службе уверяют, что на встречах с жителями Джумабеков не проводит агитацию.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165638/
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