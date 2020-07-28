18:52
USD 76.62
EUR 89.61
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Торага Жогорку Кенеша вручил волонтерам путевки на Иссык-Куль

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков встретился с волонтерами Центра инициативной молодежи, которые активно помогают кыргызстанцам в период коронавирусной пандемии. Об этом сообщает пресс-служба парламента. 

Уточняется, что на встрече присутствовали волонтеры Эламан Нурдинов и София-Айдана Мурзаева.

Читайте по теме
Еще одна встреча чиновников с волонтерами: кабмин продолжает раздавать обещания

«В столь тяжелое время для государства вы проявили мужество, сплоченность, взаимопомощь и поддержку. Вы героически боретесь за жизни наших граждан, за каждую минуту их жизни» — сказал Дастанбек Джумабеков.

Спикер добавил, что, поскольку волонтеры выполняют тяжелую работу, сталкиваются не только с физической нагрузкой, но и психологической, им необходимо восстановить силы, и подарил 20 путевок в подведомственный пансионат Жогорку Кенеша «Алтын-Куль».
Ссылка: https://24.kg/vlast/161008/
просмотров: 644
Версия для печати
Материалы по теме
Сложную ситуацию на Иссык-Куле прокомментировал глава региона Балбак Тулобаев
Российских медиков распределили по регионам
Спад COVID-19. Временный стационар на улице Интергельпо в Бишкеке закрывается
Кубатбек Боронов: Мы ценим работу волонтеров и готовы к сотрудничеству
Во всех областях переоборудование зданий в больницы завершится в течение месяца
Причины заражения медиков коронавирусом в Кыргызстане изучат ученые
Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Подготовка ко второй волне COVID-19. Кто обеспечит больницы кислородом
Кубатбек Боронов: Эпидемиологической ситуации в регионах нужен жесткий контроль
Одиннадцать стран оказали гуманитарную помощь Кыргызстану
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль Сооронбай Жээнбеков прокомментировал благотворительные акции дочери Бактыгуль
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он&nbsp;возглавит Иссык-Кульскую область Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
Премьер рассказал, с&nbsp;какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение Премьер рассказал, с какими странами сначала будет возобновлено авиасообщение
Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и&nbsp;о&nbsp;других кадровых вопросах Татьяна Кузнецова покинула пост вице-мэра Бишкека, и о других кадровых вопросах
Бизнес
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
28 июля, вторник
18:45
Тротуар на улице Московской в Бишкеке не могут сделать уже почти полгода Тротуар на улице Московской в Бишкеке не могут сделать...
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Торага Жогорку Кенеша вручил волонтерам путевки на Иссык-Куль
18:02
Дело Курсана Асанова. Жениш Разаков не смог объяснить, в чем ущемлены его права
17:46
Сложную ситуацию на Иссык-Куле прокомментировал глава региона Балбак Тулобаев