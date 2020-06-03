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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы в Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса

Выборы в Жогорку Кенеш, запланированные на октябрь 2020 года, могут быть перенесены из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

Он уточнил, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в республике к осени.

По словам главы ЖК, проведение любых массовых мероприятий, в том числе выборов, напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

«Чрезвычайное положение прописано в Конституции. В период его действия нельзя проводить парламентские выборы. Если осенью ситуация обострится и придется ввести режим ЧП, возможно, выборы будут перенесены. Нам всем нужно соблюдать санитарные нормы и бороться с коронавирусом, чтобы он ушел как можно скорее», — сказал Дастанбек Джумабеков.

Напомним, что выборы в Жогорку Кенеш седьмого созыва запланированы на 4 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154708/
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