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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Суйунчу от бывшего спикера. Милиция возбудила досудебное производство

Следственная служба МВД расследует факт подкупа голосов избирателей экс-спикером парламента Дастанбеком Джумабековым. Об этом сообщает пресс-служба правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан».

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В ответе МВД организации указывается, что милиция расследует факт передачи роженице 50 тысяч сомов бывшим торага Жогорку Кенеша.

«Бир Дуйно Кыргызстан» требует от МВД и Генпрокуратуры КР в рамках своих полномочий выявить и привлечь к ответственности граждан (кандидатов) и политические партии, чьи незаконные действия привели к масштабным протестам и трагическим последствиям, погиб молодой активист и более тысячи пострадавших находятся в больницах. Мы призываем эти ведомства соблюдать Конституцию и международные обязательства в области прав и свобод человека, положить конец безнаказанности всех политиков и чиновников», — отмечают в организации.

Напомним, в сентябре бывший торага Жогорку Кенеша подарил 50 тысяч сомов семье, где родился мальчик, которого назвали в его честь Дастаном. В пресс-службе парламента тогда заявили: спикер подарил деньги из фонда торага. Правозащитники расценили этот поступок как злоупотребление админресурсом, однако Дастанбека Джумабекова так и не сняли с гонки.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170026/
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