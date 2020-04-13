14:28
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов предлагает продлить режим ЧС и ЧП: с учетом роста числа больных

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял первого вице-премьер-министра — руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбека Боронова.

По данным пресс-службы президента, обсуждена текущая ситуация, принимаемые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и преодолению последствий от нее.

Кубатбек Боронов представил полную информацию о принимаемых оперативных мерах и планах действий на краткосрочный период.

Президент еще раз обратил особое внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты и всем необходимым медицинских работников и других лиц, непосредственно задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, он отметил необходимость проведения глубокого, комплексного анализа ситуации для выработки действенных предложений по стабилизации эпидемиологической и макроэкономической ситуации в стране.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено социально уязвимым слоям населения и поддержке предпринимательства.

Кубатбек Боронов напомнил, что на начальном этапе из-за отсутствия реагентов многие анализы были заморожены. На сегодня результаты полностью получены, соответственно, увеличивается количество заболевших. Он подчеркнул, что, исходя из графика последних недель, определенно говорить о достижении пика заболеваемости пока рано.

С учетом ежедневного роста количества заболеваемости, с учетом ситуации в мире и соседних странах Кубатбек Боронов от имени Республиканского оперативного штаба озвучил предложение о рассмотрении возможности продления режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, опираясь на анализ медицинских специалистов.

Данная мера вызвана необходимостью снижения социальных контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149967/
просмотров: 803
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле в обсервации находятся 32 человека. Шестеро заражены коронавирусом
Проданные по доверенности машины можно оформить после снятия режима ЧС
Коронавирус в Кыргызстане. Братья Матраимовы перечислили 10 миллионов сомов
В Кара-Суйском районе умерла девочка. Родители обвиняют в ее смерти врачей
Нацбанк рекомендует гражданам обращаться с жалобами по электронной почте
Прекратите унижать врачей! Дастан Бекешев возмущен запугиванием медиков
Число заболевших коронавирусом приближается к 2 миллионам человек
Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
В Кыргызстане 11 больных коронавирусом в тяжелом состоянии
Цифра дня. Почти 25 тысяч тестов на коронавирус сделано в Кыргызстане в апреле
Популярные новости
Почему не&nbsp;может быть и&nbsp;речи о&nbsp;прекращении карантина, объяснил премьер-министр Почему не может быть и речи о прекращении карантина, объяснил премьер-министр
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме ЧП&nbsp;15&nbsp;апреля Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
Не&nbsp;хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о&nbsp;продлении режима&nbsp;ЧП Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП
В&nbsp;парламент Кыргызстана распоряжение о&nbsp;продлении режима&nbsp;ЧП еще не&nbsp;поступало В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; оказал помощь медицинским учреждениям на&nbsp;юге Кыргызстана «Оптима Банк» оказал помощь медицинским учреждениям на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; оказало финансовую помощь медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» оказало финансовую помощь медикам
Выездные услуги Dos Credobank Выездные услуги Dos Credobank
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
13 апреля, понедельник
14:27
На Иссык-Куле в обсервации находятся 32 человека. Шестеро заражены коронавирусом На Иссык-Куле в обсервации находятся 32 человека. Шесте...
14:24
Проданные по доверенности машины можно оформить после снятия режима ЧС
14:17
Кубатбек Боронов предлагает продлить режим ЧС и ЧП: с учетом роста числа больных
14:17
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане возможен сход лавин и селей
14:03
Коронавирус в Кыргызстане. Братья Матраимовы перечислили 10 миллионов сомов