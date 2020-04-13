Кубатбек Боронов предлагает продлить режим ЧС и ЧП: с учетом роста числа больных

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял первого вице-премьер-министра — руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбека Боронова.

По данным пресс-службы президента, обсуждена текущая ситуация, принимаемые меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и преодолению последствий от нее.

Кубатбек Боронов представил полную информацию о принимаемых оперативных мерах и планах действий на краткосрочный период.

Президент еще раз обратил особое внимание на обеспечение средствами индивидуальной защиты и всем необходимым медицинских работников и других лиц, непосредственно задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, он отметил необходимость проведения глубокого, комплексного анализа ситуации для выработки действенных предложений по стабилизации эпидемиологической и макроэкономической ситуации в стране.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено социально уязвимым слоям населения и поддержке предпринимательства.

Кубатбек Боронов напомнил, что на начальном этапе из-за отсутствия реагентов многие анализы были заморожены. На сегодня результаты полностью получены, соответственно, увеличивается количество заболевших. Он подчеркнул, что, исходя из графика последних недель, определенно говорить о достижении пика заболеваемости пока рано.

С учетом ежедневного роста количества заболеваемости, с учетом ситуации в мире и соседних странах Кубатбек Боронов от имени Республиканского оперативного штаба озвучил предложение о рассмотрении возможности продления режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных городах и районах, опираясь на анализ медицинских специалистов.

Данная мера вызвана необходимостью снижения социальных контактов между людьми для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.