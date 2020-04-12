В Кыргызстане разрабатывают второй пакет мер для поддержки бизнеса

В Кыргызстане разрабатывают второй пакет мер, направленный на поддержку бизнеса и постепенное восстановление экономики. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, основное направление второго пакета — разработка поэтапного возобновления экономической деятельности.

«Мы должны понимать, что возвращение к нормальной жизнедеятельности должно предусматривать новые условия, требования безопасности. В рамках этого плана будет предусмотрено, каким видам деятельности мы можем в первую очередь предоставить разрешение на возобновление работы и в каком порядке это будет происходить», — сказал он.

Эркин Асрандиев отметил, что второй пакет мер также предусматривает финансовую поддержку бизнеса.

«Сейчас осуществляем анализ секторов экономики. Мы должны идентифицировать размеры бизнеса, смотрим на малое предпринимательство, которое занято в розничном бизнесе. Также проводим анализ деятельности крупных предприятий, которых насчитывается свыше 2 тысяч. По каждому предприятию планируем провести детальную работу с кураторством. В разработке находится льготное финансирование, кого оно коснется, будет исходить из того анализа, о котором я упомянул выше», — заключил вице-премьер-министр.