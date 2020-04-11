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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер признался, что освободить всех от налогов и кредитов он не может: рухнем

Премьер-министр провел заседание республиканского оперативного штаба. Как отметил Мухаммедкалый Абылгазиев, пандемия коронавируса уже привела к финансовому кризису и обвалу нефтяного рынка, последствия которых сказываются во всем мире.

«Ущерб для нашего бюджета уже перевалил за 5 миллиардов сомов — 1,5 миллиарда по налогам и 3,8 миллиарда по таможенным сборам. Однако в результате превентивных мер нам удалось обеспечить продовольственную безопасность — прилавки магазинов не пустовали. Мы своевременно «ударили по рукам» тех, кто хотел нажиться на ситуации, и удерживали цены на социально значимые продукты. Я должен отметить оперативную работу компетентных органов и местных властей», — сказал он.

По словам главы кабмина, 30 марта 2020 года правительство одобрило план антикризисных мер по поддержке бизнеса.

«Большая часть принятых решений позволила бизнесу скорректировать свои планы на ближайшую перспективу по оплате налоговых обязательств, сдаче отчетности и возврату кредитов коммерческим организациям. Я хочу подчеркнуть: для обеспечения устойчивой работы банковской системы и сбалансированности бюджета мы не можем освободить всех от налогов и кредитов», — проинформировал он.

Если мы предоставим такие послабления, то разрушится вся финансовая система.

Мухаммедкалый Абылгазиев

Он отметил, что проводятся активные переговоры с финансовыми институтами для получения помощи по трем направлениям: противодействию распространению коронавирусной инфекции, поддержке бюджета и экономики в посткризисный период.

«Мы должны думать о том, как будем восстанавливать экономическую активность после того, как победим коронавирус. Сейчас проводится глубокий анализ воздействия сложившейся ситуации на отрасли экономики и конкретные объекты предпринимательства. Мобилизуются все внутренние и внешние ресурсы. Что касается внутренних резервов, то мы идем на серьезное сокращение всех неприоритетных расходных статей и оптимизацию расходной части бюджета. Объем же внешней помощи предварительно оценивается в $450 миллионов. Эти средства будут направляться на поддержку бюджета и бизнеса», — рассказал глава правительства.

Он также заметил, что отдельным направлением деятельности кабмина станет поиск «дешевых» и «длинных» кредитных ресурсов для отечественного бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149854/
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