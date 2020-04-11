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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство поможет нуждающимся семьям, проживающим в окрестностях Бишкека

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание республиканского штаба. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Для оказания помощи 80 тысячам нуждающихся семей по решению кабмина сформировали продуктовые наборы, разбронировали 10 тысяч тонн муки. Кроме того, решено выделить 600 тонн муки и 35 тонн сахара для оказания гуманитарной помощи гражданам, проживающим без прописки в окрестностях Бишкека и в Чуйской области и не получающим пенсии и пособия.

Премьер отметил, что такая же работа проводится в Кара-Суйском, Сузакском и Ноокатском районах.

На специальный счет Министерства труда и социального развития поступило 10 миллионов 846 тысяч сомов, из которых 4 миллиона 380 тысяч направлены на приобретение и раздачу продуктовых наборов.

«Сейчас сотрудники министерств и представители органов местного самоуправления проводят адресную доставку. Соцфонду и ГП «Кыргыз почтасы» поручили обеспечить своевременную доставку пенсий. Все пропуска ответственным работникам ведомств со стороны комендатур предоставили. Все защищенные статьи бюджета профинансируют в полном объеме. Проблем и задержек с выплатами зарплаты не будет», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149853/
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