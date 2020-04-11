Почему не может быть и речи о прекращении карантина, объяснил премьер-министр

Сегодня премьер-министр провел заседание республиканского штаба. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что усилия по минимизации контактов между людьми — это наиболее эффективный метод противостояния широкому распространению коронавирусной инфекции.

«Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может», — заявил глава кабмина.

По его словам, оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно.

«Нужно работать, не покладая рук, пока не выявим последнего контактировавшего с зараженными людьми. Мы должны быть уверены на 100 процентов. На сегодняшний день все необходимые медицинские препараты и оборудование есть, но запасы должны регулярно пополняться. Текущие потребности системы здравоохранения должны анализироваться ежедневно. Правительство будет делать все, чтобы обеспечивать медиков всем необходимым и создавать все условия для эффективной борьбы с коронавирусом», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.