19:49
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Почему не может быть и речи о прекращении карантина, объяснил премьер-министр

Сегодня премьер-министр провел заседание республиканского штаба. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что усилия по минимизации контактов между людьми — это наиболее эффективный метод противостояния широкому распространению коронавирусной инфекции.

«Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может», — заявил глава кабмина.

По его словам, оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно.

«Нужно работать, не покладая рук, пока не выявим последнего контактировавшего с зараженными людьми. Мы должны быть уверены на 100 процентов. На сегодняшний день все необходимые медицинские препараты и оборудование есть, но запасы должны регулярно пополняться. Текущие потребности системы здравоохранения должны анализироваться ежедневно. Правительство будет делать все, чтобы обеспечивать медиков всем необходимым и создавать все условия для эффективной борьбы с коронавирусом», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149852/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. Около 450 миллионов человек в мире обнищают из-за коронавируса
Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят власти о помощи
Минфин призвал госучреждения Кыргызстана пересмотреть свои расходы
Потери бюджета Кыргызстана до конца года превысят 30 миллиардов сомов
Пандемия коронавируса. Великобритания продлила визы кыргызстанцам
В Министерстве сельского хозяйства появилась горячая линия
Решение о введении послаблений при ЧП можно принимать после прогноза Минздрава
Надо решать, как смягчить режим ЧП, чтобы окончательно не убить экономику
В Бишкеке на постоянной основе работают пять пунктов обсервации
Клара Сооронкулова: Правительство не контролирует соблюдение режима ЧП
Популярные новости
Не&nbsp;хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о&nbsp;продлении режима&nbsp;ЧП Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП
Правительство разберется с&nbsp;самовольным введением комендантского часа в&nbsp;регионах Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме ЧП&nbsp;15&nbsp;апреля Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
Во&nbsp;время карантина депутаты парламента играют в&nbsp;эстафету в&nbsp;социальных сетях Во время карантина депутаты парламента играют в эстафету в социальных сетях
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
19:44
Почему не может быть и речи о прекращении карантина, объяснил премьер-министр Почему не может быть и речи о прекращении карантина, об...
19:01
Цифра дня. Около 450 миллионов человек в мире обнищают из-за коронавируса
18:02
Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят власти о помощи
17:12
Минфин призвал госучреждения Кыргызстана пересмотреть свои расходы
17:07
Как падал и поднимался сом, пока мы сидим в карантине