В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало

В Жогорку Кенеш распоряжение о продлении режима чрезвычайного положения еще не поступало. Об этом 24.kg сообщили в аппарате ЖК.

По словам депутата Исхака Масалиева, решение — продлить ЧП или отменить — может принять только парламент. Так гласит Конституция. Однако из правительства соответствующее распоряжение в парламент КР не поступило, уточнил нардеп.

Отметим, сегодня в Казахстане власти объявили о сохранении чрезвычайного положения до 30 апреля. В соседнем государстве срок действия ЧП истекает 15 апреля, как и в Кыргызстане.

В КР на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.