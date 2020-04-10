16:24
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало

В Жогорку Кенеш распоряжение о продлении режима чрезвычайного положения еще не поступало. Об этом 24.kg сообщили в аппарате ЖК.

По словам депутата Исхака Масалиева, решение — продлить ЧП или отменить — может принять только парламент. Так гласит Конституция. Однако из правительства соответствующее распоряжение в парламент КР не поступило, уточнил нардеп.

Отметим, сегодня в Казахстане власти объявили о сохранении чрезвычайного положения до 30 апреля. В соседнем государстве срок действия ЧП истекает 15 апреля, как и в Кыргызстане.

В КР на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149746/
просмотров: 366
Версия для печати
Материалы по теме
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов
Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты
В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до конца апреля
Выездные кассы организовали для охвата населения банковскими услугами
Из-за возросшей нагрузки в сети MegaCom произошел сбой
В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь от миллиардера Джека Ма
Штаб: Кыргызстанец с коронавирусом в Пакистане скончался от сердечного приступа
Комендант Оша рассказал, кому и сколько выдано пропусков
Карантин в Бишкеке. Пять видов мошенничества: как не стать их жертвой
Глава МВФ предрекла худший экономический кризис за сто лет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Правительство разберется с&nbsp;самовольным введением комендантского часа в&nbsp;регионах Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах
Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и&nbsp;что это изменит Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит
Во&nbsp;время карантина депутаты парламента играют в&nbsp;эстафету в&nbsp;социальных сетях Во время карантина депутаты парламента играют в эстафету в социальных сетях
Бизнес
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
&laquo;ОКУУЧУ&raquo; и&nbsp;&laquo;O!TV Обучение&raquo;&nbsp;&mdash; ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от&nbsp;О! «ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
10 апреля, пятница
16:19
Разгон марша за права женщин. Сотрудникам районного УВД объявят выговор Разгон марша за права женщин. Сотрудникам районного УВД...
16:13
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов
16:10
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
16:06
Сооронбай Жээнбеков призвал глав тюркоязычных государств помочь мигрантам
15:53
Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты