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Власть

ЕБРР продолжит поддержку проектов в Кыргызстане, несмотря на кризис в мире

Сегодня президент Кыргызстана провел телефонный разговор с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пиллу.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков отметил, что высоко ценит поддержку ЕБРР инфраструктурных проектов по развитию систем водоснабжения и ирригации, а также по развитию общественного транспорта и управлению бытовыми отходами. 

Алан Пиллу проинформировал, что со стороны банка рассматриваются варианты по оказанию поддержки и льготному финансированию частного сектора, в особенности для предприятий, занимающихся производством средств гигиены и индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Он сообщил, что банк рассматривает возможность предоставления ликвидности банковскому сектору для рефинансирования малого и среднего бизнеса.

Алан Пиллу заверил, что ЕБРР продолжит оказывать поддержку муниципальным предприятиям по улучшению инфраструктурных систем, и все намеченные проекты будут реализованы своевременно и без задержек, несмотря на кризисную ситуацию в мире.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149570/
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