Ситуацию в Бишкеке и Чуйской области президент обсудил с мэром и полпредом

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял мэра Бишкека Азиза Суракматова и полномочного представителя правительства в Чуйской области Алтынбека Намазалиева.

По данным пресс-службы президента, обсуждена текущая ситуация, меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории столицы и страны в целом и обеспечению продовольственной безопасности.

Глава государства отметил, что по сравнению с другими городами и районами, где введено чрезвычайное положение, ситуацию в столице контролировать сложнее.

«Для горожан появилось множество неудобств с введением режима чрезвычайного положения. Конечно, есть и недовольство. Но мы все должны понимать, что это вынужденная необходимость ради сохранения здоровья граждан, улучшения эпидемиологической ситуации и нераспространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент напомнил, что на Бишкек и Чуйскую область приходится наибольший поток внутренней миграции, в столице и вокруг нее проживает большое количество социально уязвимых граждан.

«Граждане, проживающие в Чуйской области и приезжающие для обеспечения своих семей на ежедневный заработок в Бишкек, сегодня нуждаются в особенной поддержке. Они должны быть в центре внимания и заботы. Руководство столицы и области должны проводить скоординированные действия в этом направлении», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость объединения усилий руководства Бишкека и области по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам, а также по обеспечению охраны здоровья населения и соблюдения гражданами карантинных правил.

Мэр города Азиз Суракматов сообщил, что на сегодняшний день в столице составлены списки 56 тысяч малоимущих и нуждающихся семей. Им оказывается адресная помощь в виде продуктов питания первой необходимости из местного бюджета. По линии правительства из Фонда государственных материальных резервов было выделено 300 тонн муки.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев также сообщил, что в регионе ведутся работы по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, нуждающимся семьям и обеспечению продовольственной безопасности.

На фоне борьбы с коронавирусной инфекцией силы брошены на своевременное проведение весенних полевых работ. На сегодняшний день по области весенние полевые работы завершены на 94 процента.