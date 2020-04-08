17:11
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Ситуацию в Бишкеке и Чуйской области президент обсудил с мэром и полпредом

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял мэра Бишкека Азиза Суракматова и полномочного представителя правительства в Чуйской области Алтынбека Намазалиева.

По данным пресс-службы президента, обсуждена текущая ситуация, меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории столицы и страны в целом и обеспечению продовольственной безопасности.

Глава государства отметил, что по сравнению с другими городами и районами, где введено чрезвычайное положение, ситуацию в столице контролировать сложнее.

«Для горожан появилось множество неудобств с введением режима чрезвычайного положения. Конечно, есть и недовольство. Но мы все должны понимать, что это вынужденная необходимость ради сохранения здоровья граждан, улучшения эпидемиологической ситуации и нераспространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент напомнил, что на Бишкек и Чуйскую область приходится наибольший поток внутренней миграции, в столице и вокруг нее проживает большое количество социально уязвимых граждан.

«Граждане, проживающие в Чуйской области и приезжающие для обеспечения своих семей на ежедневный заработок в Бишкек, сегодня нуждаются в особенной поддержке. Они должны быть в центре внимания и заботы. Руководство столицы и области должны проводить скоординированные действия в этом направлении», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость объединения усилий руководства Бишкека и области по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам, а также по обеспечению охраны здоровья населения и соблюдения гражданами карантинных правил.

Мэр города Азиз Суракматов сообщил, что на сегодняшний день в столице составлены списки 56 тысяч малоимущих и нуждающихся семей. Им оказывается адресная помощь в виде продуктов питания первой необходимости из местного бюджета. По линии правительства из Фонда государственных материальных резервов было выделено 300 тонн муки.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев также сообщил, что в регионе ведутся работы по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, нуждающимся семьям и обеспечению продовольственной безопасности.

На фоне борьбы с коронавирусной инфекцией силы брошены на своевременное проведение весенних полевых работ. На сегодняшний день по области весенние полевые работы завершены на 94 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149551/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами
Режим ЧП в Бишкеке. Гинекологи консультируют беременных дистанционно
В Нарыне зараженный коронавирусом нарушил карантин. Возбуждено уголовное дело
Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах
Ради надбавок в регионах приписывают врачей, якобы борющихся с коронавирусом
В случае смерти врача от коронавируса его семья получит 1 миллион сомов
В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
В Кыргызстан с 20 марта чартерными рейсами вернули 4 тысячи 769 человек
Медикам, заразившимся коронавирусом, выплатят компенсации. Сумма неизвестна
Коллектив инфекционного отделения детской больницы Оша заразился от одного врача
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Вместо Осмонбека Артыкбаева в&nbsp;парламент придет соратник бывшего президента Вместо Осмонбека Артыкбаева в парламент придет соратник бывшего президента
Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и&nbsp;что это изменит Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит
Коронавирус в&nbsp;КР. Депутат предлагает рассмотреть ответственность премьера Коронавирус в КР. Депутат предлагает рассмотреть ответственность премьера
Бизнес
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
8 апреля, среда
17:04
В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с зараженными лицами В Кыргызстане многие пытаются скрыть контакты с заражен...
17:01
Режим ЧП в Бишкеке. Гинекологи консультируют беременных дистанционно
16:55
В Нарыне зараженный коронавирусом нарушил карантин. Возбуждено уголовное дело
16:51
Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах
16:44
Ситуацию в Бишкеке и Чуйской области президент обсудил с мэром и полпредом