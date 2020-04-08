Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах

Сегодня на заседании республиканского штаба поднимут вопрос о самовольном введении комендантского часа в регионах, где нет чрезвычайного положения. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, если такие факты действительно есть, то с ними разберутся.

«Это неправильно. Конечно, люди в некоторых регионах, где нет ЧП, боятся. Местные активисты устанавливают блокпосты, требуют маршрутные листы. Естественно, местным советом может быть определена такая норма, если я не ошибаюсь. Мы разберемся сегодня», — заверил Кубатбек Боронов.

Напомним, на сегодня в стране 270 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли.