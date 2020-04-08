Исламский банк развития обещает помочь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Исламского банка развития (ИБР) Бандаром M. Х. Хаджаром.

По данным пресс-службы главы государства, обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего экономического сотрудничества между ИБР и КР, а также меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность оказания содействия Кыргызстану для смягчения социально-экономических последствий от распространения коронавируса.

Бандар M. Х. Хаджар подчеркнул, что коронавирусная инфекция является серьезным вызовом для населения и экономик всех стран мира. Он заверил, что ИБР рассмотрит вопрос оказания соответствующей поддержки КР.