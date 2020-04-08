14:08
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Исламский банк развития обещает помочь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Исламского банка развития (ИБР) Бандаром M. Х. Хаджаром.

По данным пресс-службы главы государства, обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего экономического сотрудничества между ИБР и КР, а также меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность оказания содействия Кыргызстану для смягчения социально-экономических последствий от распространения коронавируса.

Бандар M. Х. Хаджар подчеркнул, что коронавирусная инфекция является серьезным вызовом для населения и экономик всех стран мира. Он заверил, что ИБР рассмотрит вопрос оказания соответствующей поддержки КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149520/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош не соблюдавших карантинный режим силой отправляют в обсервацию
В городе Ош один милиционер находится в обсервации вместе с супругой
В городе Ош под наблюдение в частную клинику поместили 15 врачей с коронавирусом
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
У двух жителей Нарынской области, приехавших из Пакистана, выявили коронавирус
Люди продолжают работать в Бишкеке на городской свалке, несмотря на режим ЧП
Закрывают не Джалал-Абадскую больницу, а детское инфекционное отделение в Оше
В Кыргызстане девять человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Коронавирусом заразились все медики Джалал-Абадской инфекционной больницы
В Кыргызстане 241 человек находится в стационаре с коронавирусной инфекцией
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Вместо Осмонбека Артыкбаева в&nbsp;парламент придет соратник бывшего президента Вместо Осмонбека Артыкбаева в парламент придет соратник бывшего президента
Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и&nbsp;что это изменит Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит
Коронавирус в&nbsp;КР. Депутат предлагает рассмотреть ответственность премьера Коронавирус в КР. Депутат предлагает рассмотреть ответственность премьера
Бизнес
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
8 апреля, среда
14:04
В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут. Решение приняли учителя В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут....
14:02
Кыргызстанские студенты на Кипре обратились к президенту с просьбой о помощи
13:58
В городе Ош не соблюдавших карантинный режим силой отправляют в обсервацию
13:53
Исламский банк развития обещает помочь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом
13:51
В городе Ош один милиционер находится в обсервации вместе с супругой