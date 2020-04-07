Коронавирус в КР. Депутат предлагает рассмотреть ответственность премьера

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко требует рассмотреть ответственность премьер-министра за ситуацию с выявлением за последние сутки новых 69 зараженных коронавирусом. Об этом она заявила 24.kg.

Ранее советник министра здравоохранения Елена Баялинова пояснила, что за прошедшие сутки были протестированы ранее замороженные пробы крови, отобранные у прибывших из малой умры паломников. Напомним, на родину они вернулись 12-13 марта. Пробы крови были отобраны и заморожены в период нахождения этих лиц в обсервации с 17 марта.

По словам Натальи Никитенко, то, что сразу не протестировали, не ограничили достаточно строго передвижение потенциальных носителей вируса после возвращения из-за рубежа, — серьезная ошибка, которая стоила здоровья и даже уже жизни нескольких граждан.

«Это результат того бардака, который был в нашем Минздраве, неготовность государственных органов действовать на опережение. Ведь уже во время возвращения граждан было известно, что ситуация в мире обостряется. Как теперь, спустя месяц, выясняется, у нас не было тестов и реагентов, кроме того, ряд тест-систем был недостаточно точен и корректен», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Депутат отметила, что прибывшие паломники, конечно, были помещены в обсервацию. Но был и период времени, когда они контактировали с большим количеством граждан.

«Наличие тест-систем является одной из главных задач для эффективной борьбы с вирусом. Конечно, мы должны были заранее подготовить лабораторную базу, если надо привлечь частников и обеспечить более строгий карантин для возвращенцев, быстрее провести переговоры и приобрести экстренно тест-системы нужно было более оперативно. Это и называется мобилизационными работами. Тогда и количество тестов, и круг проверяемых лиц был бы гораздо меньше. Теперь мы дождались инкубационного периода, получаем тест-системы, но количество людей для обследования растет непропорционально быстро», — добавила Наталья Никитенко.

Она призвала чиновников работать на опережение, привлекать и государственные, и частные лаборатории и мобилизовать мощности всей системы для проверки и выявления.

«Важно знать правдивую информацию, какой бы она неприятной не была. Есть, конечно, вопрос ответственности госорганов, и главы Минздрава и вице-премьер-министра, которых сняли с должности. Сейчас, конечно, время объединять усилия в борьбе с коронавирусом, а не разъединять и противопоставлять, но по окончании пандемии, безусловно, нужно будет дать оценку правительству, премьеру и всем причастным», — считает Наталья Никитенко.

Предстоит серьезно разобраться, кто и по какой причине своевременно не отреагировал на то, что люди поехали в умру. Наталья Никитенко

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.