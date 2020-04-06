16:26
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Власть

Упростили процедуру получения разрешения на транспортировку сотрудников

Процедуру получения разрешения на транспортировку сотрудников предприятий и организаций упростили. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

На платформе «Тундук» запустили новую форму получения электронного пропуска. Согласно приказу коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева, для получения разрешения теперь необходимо заполнить форму заявки с указанием, кто и с какой целью хочет получить разрешение.

После получения разрешения проезжать блокпосты можно будет, предоставив справку с места работы, путевой лист, где указаны все данные, и список перевозимых сотрудников, QR-код.

Ознакомиться с утвержденной формой заявки и путевого листа для получения разрешения можно по ссылке.

Решение приняли для бесперебойного осуществления производственной деятельности в Бишкеке и своевременного обеспечения продовольствием, медикаментами и горюче-смазочными материалами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149316/
просмотров: 1344
Версия для печати
Материалы по теме
Как жителям Чуйской области получить гумпомощь. Номера горячих линий по районам
Режим ЧП в Бишкеке. Когда можно отходить от дома дальше 1,5 километра
В Бишкеке с начала режима чрезвычайного положения произошло 15 аварий
Режим ЧС в Кыргызстане. Введены новые виды ответственности
Режим ЧП в Бишкеке. Продукты и лекарства могут привезти курьеры «Кыргыз почтасы»
Что грозит кыргызстанцам за нарушение режимов ЧС и ЧП. Новые штрафы
Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков
Вопросы без ответов. Почему горячие линии не помогают решить проблемы
Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
Комендантский час. За неделю в Бишкеке задержали более 1 тысячи человек
Популярные новости
Давайте не&nbsp;будем лицемерить. Зайнидин Курманов об&nbsp;инициативе о&nbsp;референдуме Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Плохая работа республиканского штаба. Какие претензии у&nbsp;Совета безопасности Плохая работа республиканского штаба. Какие претензии у Совета безопасности
Чолпон Джакупова: Депутаты не&nbsp;имеют морального права менять Конституцию Чолпон Джакупова: Депутаты не имеют морального права менять Конституцию
Бизнес
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор&nbsp;О! в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн
Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о&nbsp;продаже гумпомощи в&nbsp;Эркин-Сае Бизнесмен Нурлан Азыгалиев опроверг информацию о продаже гумпомощи в Эркин-Сае
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
6 апреля, понедельник
16:03
Противовирусных препаратов в Кыргызстане достаточно, заверяют в ФОМС Противовирусных препаратов в Кыргызстане достаточно, за...
16:00
Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит
15:54
Семье погибшего на стройке в Москве кыргызстанца выплатят компенсацию
15:48
В Бишкеке устанавливают дезинфицирующие туннели
15:29
ООН пообещала помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом