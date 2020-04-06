Упростили процедуру получения разрешения на транспортировку сотрудников

Процедуру получения разрешения на транспортировку сотрудников предприятий и организаций упростили. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

На платформе «Тундук» запустили новую форму получения электронного пропуска. Согласно приказу коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева, для получения разрешения теперь необходимо заполнить форму заявки с указанием, кто и с какой целью хочет получить разрешение.

После получения разрешения проезжать блокпосты можно будет, предоставив справку с места работы, путевой лист, где указаны все данные, и список перевозимых сотрудников, QR-код.

Ознакомиться с утвержденной формой заявки и путевого листа для получения разрешения можно по ссылке.

Решение приняли для бесперебойного осуществления производственной деятельности в Бишкеке и своевременного обеспечения продовольствием, медикаментами и горюче-смазочными материалами.