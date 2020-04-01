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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав может возглавить Сабиржан Абдикаримов

Министерство здравоохранения может возглавить Сабиржан Абдикаримов. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

Напомним, сейчас он является директором Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций. 

Сегодня Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым освобождены от должности вице-премьер-министра Алтынай Омурбекова и от должности министра здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Напомним, накануне на заседании Совета безопасности президент раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148786/
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