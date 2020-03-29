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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Поддержка бизнеса, помощь уязвимым слоям. О чем говорили президент и премьер

Меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и антикризисные планы правительства по минимизации негативных экономических последствий обсудил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент страны подчеркнул, что первоочередное внимание должно быть уделено обеспечению продовольственной безопасности, выравниванию макроэкономической ситуации и поддержке предпринимательства.

Сооронбай Жээнбеков призвал обратить особое внимание вопросам доставки продуктов первой необходимости для населения на территориях, где введено чрезвычайное положение. По его словам, необходимо уделить особое внимание оказанию адресной помощи социально уязвимым слоям населения.

Президент также подчеркнул важность оказания максимальной поддержки медицинским работникам и обеспечения их всеми необходимыми средствами.

«Республиканский оперативный штаб должен усилить координацию всех задействованных структур, своевременно отвечать на запросы граждан, медиков и других задействованных лиц во взаимодействии с комендатурами местностей», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр рассказал о работе по поддержке малого и среднего бизнеса, реализации других антикризисных мер. Он подчеркнул, что правительство принимает исчерпывающие меры по снижению негативного влияния от распространения коронавирусной инфекции на экономику страны.

Мухаммедкалый Абылгазиев также сообщил, что принято решение о выделении дополнительных материальных выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148401/
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