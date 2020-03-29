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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Иностранцы смогут выехать из Кыргызстана без оформления выездных виз до 1 мая

Иностранцы, а также лица без гражданства могут выехать из Кыргызстана до 1 мая 2020 года без оформления выездных виз и наличия регистрации по месту пребывания. Соответствующее решение приняло правительство, сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, «зеленый коридор» для иностранных граждан и лиц без гражданства создан из-за возникновения трудностей с выездом у иностранцев в связи с введением ряда ограничительных мер в иностранных государствах, а также временного прекращения авиасообщения с различными зарубежными странами.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, даже в случае отсутствия виз, окончания сроков действия безвизового режима или отсутствия (окончания) срока действия регистрации, могут находиться на территории Кыргызстана и беспрепятственно выехать за ее пределы до 1 мая 2020 года», — сообщили в правительстве.

В Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148392/
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