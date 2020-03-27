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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с президентом Узбекистана

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Стороны обсудили вопросы углубления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Были затронуты вопросы взаимодействия по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Сегодня в РУз скончался первый пациент с коронавирусом. 

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148313/
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