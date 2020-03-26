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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В правительстве объяснили, почему не тратят средства спецсчета

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сегодня на брифинге рассказал, почему собранные на борьбу с коронавирусом средства не тратятся.

По его словам, сейчас образуется общественный наблюдательный совет. В него войдут депутаты Жогорку Кенеша, а также представители общественности. Этих кандидатов предлагают сами общественные организации.

Совет будет контролировать расходы со счета. Еженедельно будут предоставлять отчет, на какие цели потрачены деньги.

«Средства спецсчета пока аккумулируются, не тратятся, потому что все закупки идут из бюджета. Мы хотим в срочном порядке принять регламент использования этих средств, чтобы это было прозрачно и публично. Чтобы завтра ни у кого вопросов не возникало», — заключил Эркин Асрандиев.

Отметим, что на сегодня на спецсчете собрано уже более 35 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148135/
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