Правительство Кыргызстана рассчитывает на стабилизацию в течение трех месяцев

На полное восстановление нормальной жизнедеятельности в Кыргызстане после коронавируса понадобится три месяца. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, кабмин рассчитывает, что ситуацию с распространением коронавируса удастся остановить, удержать и купировать в течение месяца.

«Потом еще какое-то время потребуется, чтобы восстановить жизнедеятельность бизнеса, госорганов и остальных структур. Все вместе займет где-то три месяца», — заключил Эркин Асрандиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.