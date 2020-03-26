Эркин Асрандиев: Мы не сможем так помочь бизнесу, как США или Россия

«С точностью повторить опыт США, России, Турции, Европы, Казахстана в Кыргызстане не получится», — заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, министерства экономики и финансов подготовили потенциальные расчеты по потерям бюджета в связи со снижением экономической активности, закрытием границ и сложностями с пропуском грузов. Предварительная сумма составляет 27-28 миллиардов сомов в течение 2020 года.

«Мы разрабатываем антикризисный план. Финальный вариант вчера обсуждали на уровне премьер-министра. Сегодня или завтра озвучим основные направления. Они включают некоторые меры, связанные с налогообложением. При разработке плана учитывались предложения и инициативы, которые поступали от бизнеса, опыт других стран. Были предложения от парламента. Мы постарались учесть все мнения», — отметил Эркин Асрандиев.

«Скажу прямо, что будет сложно, потому как мы не сможем оказать поддержку, как те же Россия или Казахстан. Там есть финансовые возможности прямой поддержки экономики и бизнеса. У них есть бюджеты, ресурсы, которые позволяют поддержать бизнес, отменив налоги на определенное время. Мы должны трезво оценивать свои финансовые возможности», — заключил он.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.