Депутаты Жогорку Кенеша будут работать и, если надо, собираться на заседания

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша поддержали указ президента о введении чрезвычайного положения в Оше, Бишкеке, Джалал-Абаде, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Кара-Суйском и Ноокатском районах Ошской области.

Спикер Дастанбек Джумабеков заявил, парламент будет работать в прежнем режиме.

«Мы не уходим на каникулы или в отпуск. В законе указано, что Жогорку Кенеш даже в режиме ЧП продолжает работу. Мы будем работать с акимами и окажем им помощь. Спасибо депутатам за то, что кто-то из них оказывает посильную помощь, кто-то перечислил месячную зарплату. Если надо, мы будем собирать заседания», — сказал Дастанбек Джумабеков.

На сегодня в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.