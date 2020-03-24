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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутаты поддержали указ президента о введении чрезвычайного положения

Сегодня депутаты парламента рассмотрели вопрос о введении чрезвычайного положения в некоторых городах и районах Кыргызстана.

Краткую информацию депутатам представил полпред президента в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев. По его словам, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области и Сузакском районе Джалал-Абадской области.

«11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 42 случая. Мы просим депутатов поддержать указ», — сказал Курманбек Дыйканбаев.

Депутаты поддержали документ единогласно. 

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147812/
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