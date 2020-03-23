Коронавирус в Кыргызстане. Вице-премьер рассказал об антикризисном плане

Правительство Кыргызстана разработало антикризисный план в связи со вспышкой коронавируса. Об том на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в настоящий момент Нацбанк рекомендовал не взимать штрафы за просроченные сроки выплаты кредитов, а также пролонгировать их выплату до трех месяцев.

«Сдачу налоговой отчетности и Единой налоговой декларации перенесут. Мы также предоставим отсрочку по уплате налогов. Перенесены сроки внедрения электронных счетов-фактур, электронных товаротранспортных накладных и виртуальных ККМ. Рассматривается вопрос об отсрочке проверок бизнеса на один год. Антикризисный план разработан с участием независимых экспертов», — сказал Эркин Асрандиев.