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Общество

Bloomberg: В России возможен банковский кризис в следующие 12 месяцев

В России возможен банковский кризис в следующие 12 месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных агентством представителей банковского сектора.

Источники агентства указывают на рост числа корпоративных и розничных клиентов, которые не могут выплачивать кредиты, потому что «борются с высокими процентными ставками».

«Риск распространения долгового кризиса по финансовому сектору страны вырастет еще сильнее в следующем году, если обстоятельства не улучшатся. Заемщики массово откладывают платежи, а это значит: хотя публичные данные о просроченных платежах пока не указывают на серьезную проблему, реальность такова, что гораздо больше кредитов не погашаются, как планировалось», — отмечает Bloomberg.

Банки подсчитали, что их безнадежная задолженность достигает триллионов рублей, и принимают меры для управления возросшим риском, ведущим к ранним признакам кредитного кризиса. Об этом говорят люди, знакомые с внутренними оценками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334354/
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