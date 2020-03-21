Коронавирус в Кыргызстане. На Совбезе рассматривают дополнительные меры борьбы

На заседании Совета безопасности рассматривают дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Отмечается, что глава государства Сооронбай Жээнбеков призвал всех прибывающих из-за границы и контактирующих с ними лиц проявить гражданскую ответственность и сообщать госорганам для прохождения необходимой проверки на наличие коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности в узком составе.

Президент заметил, что сейчас всем необходимо поставить гражданскую ответственность на первое место и строго придерживаться дисциплины.

«Это не частное дело каждого, а вопрос, влияющий на здоровье нации. Нельзя с равнодушием относиться и думать, что «это не коснется меня и моего дома». Вы видите ситуацию в мире. Поэтому каждый ответственен не только за себя, за своих детей и близких, но и за здоровье общества в целом. В первую очередь необходимо сохранять дисциплину и гражданскую ответственность», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в отдельных странах из-за несоблюдения дисциплины ситуация сильно обострилась, усложнилась борьба с инфекцией, а в государствах, придерживающихся строгой дисциплины, особенно в соседнем Китае, ситуация стабилизируется.

«Поэтому еще раз хочу обратиться к гражданам строго соблюдать все необходимые условия и дисциплину, которую требует ситуация. Да, наш народ очень гостеприимный. Психологически тяжело принять ограничения. Но это вопрос здоровья не отдельно взятого гражданина, а всей нации», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков призвал кыргызстанцев строго придерживаться рекомендаций медиков, правительства, местных властей.

«В эпоху цифровизации будем связываться друг с другом по телефону, через социальные сети. Надо прекратить взаимные контакты. Все прибывающие из-за границы и контактирующие с ними, проявите гражданскую ответственность, сообщайте государственным органам. Избегая этого, вы вредите не только себе, но и всем кыргызстанцам», — заключил глава КР.

Напомним, что всего на сегодня в Кыргызстане 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.