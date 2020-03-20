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Власть

В ЖК требуют ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Премьер думает

В Жогорку Кенеше предлагают не рисковать и заранее ввести режим чрезвычайной ситуации по всей республике. Об этом заявил депутат Алиярбек Абжалиев сегодня на заседании парламентской коалиции большинства во время рассмотрения отчета правительства.

По его словам, многие страны выразили сожаление, что сразу не ввели всеобщий карантин.

«Учитывая быстрое распространение коронавируса и чтобы не допустить неоправданные ошибки некоторых стран, нам тоже не стоит ждать. Необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации по всей республике», — сказал нардеп.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что решение будет принято исходя из ситуации.

«Есть требования к введению режима ЧС. Например, по всей области можно ввести, если в двух районах есть уже общий карантин. Сегодня мы в правительстве примем решение», — сказал глава кабмина.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.

Таким образом, на сегодня в стране два района, где действует режим ЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147257/
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