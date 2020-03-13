18:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков напомнил судьям об их особой миссии — справедливости

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Верховный суд страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте по теме
Взятка судьи. Генпрокурор не внес представление о возбуждении уголовного дела

Уточняется, что Жээнбеков ознакомился с ходом процесса цифровизации судебной системы и деятельностью Центра обработки данных (ЦОД), а также встретился с судьями Верховного суда.

Президент отметил, что цифровизация судебной системы является основным оружием в снижении человеческого фактора и в борьбе с коррупцией.

«Мы продолжим оказывать материальную и моральную поддержку судебной системе, одной из ветвей власти, которая напрямую влияет на судьбы граждан, государства. Требования будут высокими. Вы должны быть в авангарде цифровой трансформации и стать примером для других органов государственной власти», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства акцентировал внимание на этическом поведении и добросовестности судей.

«Суды являются последней инстанцией, где граждане ищут справедливость. У вас особая миссия — создание условий для проживания в справедливом обществе. Без установления справедливости в судах невозможно реализовать реформы в экономической, социальной сферах, в системе государственного управления. Поэтому ваша деятельность напрямую влияет на развитие страны», — отметил президент.

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева сообщила, что в местных судах страны установлена и функционирует автоматизированная информационная система (АИС) суда, предназначенная для автоматизации рабочих процессов в работе судов всех инстанций.

На сегодняшний день подключено 64 суда первой инстанции и два пилотных — второй инстанции. На 2020 год запланировано внедрение АИС в судах второй и третей инстанции.

В Верховном суде автоматически распределяют дела между судьями, что позволяет равномерно распределять нагрузку на судей.

Гульбара Калиева рассказала о функционировании систем аудио- и видеофиксации в залах судебных заседаний, установленных для обеспечения прозрачности и искоренения коррупционных рисков при вынесении судебных решений.

В архиве Верховного суда, где хранятся судебные материалы, начиная с 1960-х годов, ведутся работы по оцифровке материалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146470/
просмотров: 455
Версия для печати
Материалы по теме
Шуток про власть не было. Владелец StandUp-паба прокомментировал инцидент
Президент поздравил женщин страны с 8 Марта
Сооронбай Жээнбеков принял председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову
К безупречному соблюдению прав граждан призвал судейский корпус президент
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Президент не примет участников
Министр культуры заверил президента, что ремонт в Русском театре драмы начался
Президент: За качественный состав парламента ответственны сами партии
Президент считает, что партии не готовы к преодолению 9-процентного порога
Президент выступит на заседании Жогорку Кенеша. Расскажет об актуальных вопросах
Ряд чиновников президент привлек к дисциплинарной ответственности. За что?
Популярные новости
Госдеп США: Произвол и&nbsp;безнаказанность остаются проблемами в&nbsp;Кыргызстане Госдеп США: Произвол и безнаказанность остаются проблемами в Кыргызстане
Марш за&nbsp;права женщин. Депутат требует привлечь к&nbsp;ответственности милиционеров Марш за права женщин. Депутат требует привлечь к ответственности милиционеров
Разгон марша за&nbsp;права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД Разгон марша за права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД
Дастан Бекешев предлагает жестче разговаривать с&nbsp;Россией Дастан Бекешев предлагает жестче разговаривать с Россией
Бизнес
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
13 марта, пятница
18:11
В Бишкеке задержали подозреваемых в изготовлении наркотиков В Бишкеке задержали подозреваемых в изготовлении наркот...
17:46
Сооронбай Жээнбеков напомнил судьям об их особой миссии — справедливости
17:33
Анализы на коронавирус у депутатов, вернувшихся из Германии, отрицательные
17:21
На братской могиле в Украине появились инициалы воина-кыргызстанца
16:21
Визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесли из-за коронавируса