Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Верховный суд страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Уточняется, что Жээнбеков ознакомился с ходом процесса цифровизации судебной системы и деятельностью Центра обработки данных (ЦОД), а также встретился с судьями Верховного суда.

Президент отметил, что цифровизация судебной системы является основным оружием в снижении человеческого фактора и в борьбе с коррупцией.

«Мы продолжим оказывать материальную и моральную поддержку судебной системе, одной из ветвей власти, которая напрямую влияет на судьбы граждан, государства. Требования будут высокими. Вы должны быть в авангарде цифровой трансформации и стать примером для других органов государственной власти», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства акцентировал внимание на этическом поведении и добросовестности судей.

«Суды являются последней инстанцией, где граждане ищут справедливость. У вас особая миссия — создание условий для проживания в справедливом обществе. Без установления справедливости в судах невозможно реализовать реформы в экономической, социальной сферах, в системе государственного управления. Поэтому ваша деятельность напрямую влияет на развитие страны», — отметил президент.

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева сообщила, что в местных судах страны установлена и функционирует автоматизированная информационная система (АИС) суда, предназначенная для автоматизации рабочих процессов в работе судов всех инстанций.

На сегодняшний день подключено 64 суда первой инстанции и два пилотных — второй инстанции. На 2020 год запланировано внедрение АИС в судах второй и третей инстанции.

В Верховном суде автоматически распределяют дела между судьями, что позволяет равномерно распределять нагрузку на судей.

Гульбара Калиева рассказала о функционировании систем аудио- и видеофиксации в залах судебных заседаний, установленных для обеспечения прозрачности и искоренения коррупционных рисков при вынесении судебных решений.

В архиве Верховного суда, где хранятся судебные материалы, начиная с 1960-х годов, ведутся работы по оцифровке материалов.