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Общество

Компенсировать моральный вред оправданным хотят за счет правоохранителей

Верховный суд предложит изменения в законодательство, связанные с взысканием материального ущерба и компенсации морального вреда. Об этом сказал председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков во время онлайн-совещания с председателями и судьями местных судов.

Как сообщили в пресс-службе ВС КР, председатель отметил, что особое внимание уделяется третьему этапу судебной реформы — переходу к качеству работы. В этой связи он напомнил, что борьба с некомпетентными, коррумпированными судьями будет продолжена.

Замирбек Базарбеков потребовал от судей не ограничиваться одним лишь оглашением решений, а повсеместно в обязательном порядке ввести практику по разъяснению сторонам их содержания.

Кроме того, судьям поручено давать на местах пресс-конференции по резонансным делам, также как они проводятся в пресс-центре Верховного суда.

«Лица, совершившие преступление, вина которых доказана, обязательно должны быть привлечены к уголовной ответственности, а невиновные, чья вина не доказана, подлежат оправданию. Если вина лица, совершившего преступление, не доказана в результате халатности, неопытности сотрудников правоохранительных органов, виновен ли в этом суд?» — сказал он.

По его словам, пришло время уделить особое внимание этому вопросу в соответствии с требованиями закона.

«Если сотрудниками правоохранительных органов допускаются нарушения закона, необходимо выносить частные определения и требовать их своевременного исполнения. Оправданным лицам следует разъяснять их право на возмещение причиненного ущерба и получение компенсации морального вреда. Мы будем предлагать изменения в законодательство, связанные с взысканием материального ущерба и компенсации морального вреда в пользу оправданных не из бюджета государства, а с сотрудников правоохранительных органов и прокуроров, курировавших дело и передавших на рассмотрение суда в нарушение требований закона. Судьи, вынесшие неправосудные решения, также должны нести ответственность в соответствии с законом. Я требую, чтобы выносились частные определения и в отношении соответствующих органов власти, которые допускают нарушения закона», — сказал Замирбек Базарбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289159/
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