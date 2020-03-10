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Власть

Сооронбай Жээнбеков проверит, где в Баткенской области еще нет питьевой воды

Сооронбай Жээнбеков сегодня с двухдневной рабочей поездкой вылетел в Баткенскую область. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, глава государства ознакомится с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой водой, расширению ирригационных сетей, а также с реализацией инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов.

Сооронбай Жээнбеков проверит состояние образовательных, социальных и культурных объектов Баткенской области.

Президент также проведет встречу с жителями Лейлекского района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146000/
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