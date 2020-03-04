В Соцфонде 150 сотрудников попадут под сокращение из-за изменений в законе

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают изменения в законы о Соцфонде, государственном социальном страховании и Налоговый кодекс.

Поправки предлагают объединение функций Налоговой службы и Соцфонда в части страховых взносов. Инициаторы отмечают, что такая практика позволит сократить проверку бизнесменов.

Депутат Бактыбек Турусбеков отметил, что концепция законопроекта хорошая, однако не продуман и не проведен анализ, сколько сотрудников будет сокращено.

По данным зампредседателя ГНС Искендера Асылкулова, в рамках постановления будут приняты на работу 240 человек. Из Соцфонда по конкурсу прошли 84 человека.

Нардеп раскритиковал ведомства за то, что они не продумали дальнейшее трудоустройство тех, кого в рамках объединения уволят.

«Вы что, просто закроете дверь перед теми, кто работает 10-15 лет в системе, и выгоните их? Реформа — хорошо, но ведь у этих людей есть дети, их необходимо трудоустроить. Каждый закон должен работать на народ», — сказал Бактыбек Турусбеков.

Замглавы Соцфонда Эсен Нурдинов ответил, что с 1 апреля в ведомстве сократят 150 человек. Он пообещал, что уволенных не выгонят, а постараются трудоустроить.