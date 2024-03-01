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Власть

Президент поручил кабмину вдвое снизить ставки страховых взносов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О создании благоприятной налоговой среды для субъектов предпринимательства и повышении заинтересованности застрахованных лиц в государственном социальном обеспечении». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что с учетом стоящих перед экономикой страны вызовов особое внимание уделяют стимулированию и поддержке субъектов предпринимательства. Но многие из них продолжают работать в неофициальном секторе. Это препятствует развитию конкурентоспособности и инновационного потенциала республики.

Действующая ставка тарифов страховых взносов является одной из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются представители бизнеса.

Уплачиваемые работодателем социальные отчисления значительно превышают суммы налоговых отчислений, создавая основания для занижения размеров заработной платы работников и способствуя возникновению неблагоприятной экономической среды для развития предпринимательства.

Для создания более благоприятных условий, стимулирования активности, увеличения доступности финансовых ресурсов и облегчения финансового бремени для бизнеса президент поручил кабинету министров внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты законов, предусматривающие:

  • снижение ставки страховых взносов с 27,25 до 12,25 процента для субъектов предпринимательства;
  • ответственность работодателей за сокрытие выплачиваемой работникам зарплаты (дохода);
  • определение требований по установлению зарплаты (дохода) для целей налогообложения и исчисления страховых взносов;
  • установление норматива отчислений от подоходного налога в республиканский бюджет.

Кроме того, кабмин должен предусмотреть в республиканском бюджете дополнительные ассигнования Социальному фонду.

Подчеркивается, что снижение ставок страховых взносов не коснется следующих сфер:

  • бюджетные организации и высокодоходные отрасли (добыча полезных ископаемых);
  • обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом;
  • информация и связь;
  • реализация подакцизных товаров (алкогольные, табачные изделия и горюче-смазочные материалы);
  • коммерческие банки, специализированные финансово-кредитные или кредитные учреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288038/
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