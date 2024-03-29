17:21
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Экономика

Законопроект о снижении страховых взносов до 12,25 процента внесут в парламент

Законопроект о снижении страховых взносов до 12,25 процента профильное ведомство намерено внести на рассмотрение парламента. Об этом в рамках «Каравана бизнес-просвещения» сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

Напомним, ранее президент подписал Указ «О создании благоприятной налоговой среды для субъектов предпринимательства и повышении заинтересованности застрахованных лиц в государственном социальном обеспечении».

По поручению главы государства подготовлены соответствующие проекты документов, ставка с 27,25 процента снижается до 12,25 процента.

По словам чиновника, документ согласован и находится на рассмотрении администрации президента.

Из президентского указа:

Для создания более благоприятных условий, стимулирования активности, увеличения доступности финансовых ресурсов и облегчения финансового бремени для бизнеса президент поручил кабинету министров внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты законов, предусматривающие:

  • снижение ставки страховых взносов с 27,25 до 12,25 процента для субъектов предпринимательства;
  • ответственность работодателей за сокрытие выплачиваемой работникам зарплаты (дохода);
  • определение требований по установлению зарплаты (дохода) для целей налогообложения и исчисления страховых взносов;
  • установление норматива отчислений от подоходного налога в республиканский бюджет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290208/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Застрахуем самолет. Госстраховая организация Кыргызстана расширяет виды услуг
Цифра дня. 42,4 миллиарда сомов налогов и взносов собрали за два месяца
Президент поручил кабмину вдвое снизить ставки страховых взносов
Ставки страховых взносов могут снизить уже с марта
Цифра дня. 22,3 миллиарда сомов налогов и страховых взносов собрали в январе
Глава кабмина пообещал снизить почти вдвое размеры страховых взносов
С начала года собрано 178,6 миллиарда сомов налогов и страховых взносов
Депутаты хотят снизить ставки страховых взносов для работодателей до 4 процентов
В Кыргызстане собрали 135,7 миллиарда сомов налогов и страховых взносов
Цифра дня. 31,6 миллиарда сомов страховых взносов собрано за полгода
Популярные новости
Налоговая декларация. Почему ее&nbsp;важно сдавать и&nbsp;как правильно это делать Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
В&nbsp;Кыргызстане хотят ввести дифференцированный тариф на&nbsp;свет В Кыргызстане хотят ввести дифференцированный тариф на свет
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
29 марта, пятница
17:01
Задержана инспектор Счетной палаты. Брала взятку с директоров школ Задержана инспектор Счетной палаты. Брала взятку с дире...
16:44
На КПП «Ак-Жол» демонтируют павильоны и устанавливают бордюры
16:33
Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
16:24
Законопроект о снижении страховых взносов до 12,25 процента внесут в парламент
16:19
ДТП на объездной дороге. Погибли два человека