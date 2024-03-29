Законопроект о снижении страховых взносов до 12,25 процента внесут в парламент

Законопроект о снижении страховых взносов до 12,25 процента профильное ведомство намерено внести на рассмотрение парламента. Об этом в рамках «Каравана бизнес-просвещения» сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

Напомним, ранее президент подписал Указ «О создании благоприятной налоговой среды для субъектов предпринимательства и повышении заинтересованности застрахованных лиц в государственном социальном обеспечении».

По поручению главы государства подготовлены соответствующие проекты документов, ставка с 27,25 процента снижается до 12,25 процента.

По словам чиновника, документ согласован и находится на рассмотрении администрации президента.

Из президентского указа:

Для создания более благоприятных условий, стимулирования активности, увеличения доступности финансовых ресурсов и облегчения финансового бремени для бизнеса президент поручил кабинету министров внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты законов, предусматривающие: