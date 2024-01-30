Глава кабмина пообещал снизить почти вдвое размеры страховых взносов

В 2024 году начнутся реформы в вопросах социальных отчислений — произойдут «облегчение и сокращение». Об этом сегодня на II Бишкекском налоговом форуме заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, готовится решение о снижении размеров страховых взносов с 27,25 процента до 14 или даже 12 процентов. На это уже есть одобрение президента страны Садыра Жапарова. Уже проведено совещание с представителями финансового блока кабинета министров. Сейчас кабмин склоняется к тому, чтобы снизить размер страховых взносов до 12 процентов.

«Это поможет сэкономленную часть средств направить на увеличение зарплаты. Нагрузка в 27,25 процента слишком большая. Поэтому мы не видим эффекта от реформ и НДС. Мы хотим прийти к принципу «один налогоплательщик — один налог», — сказал Акылбек Жапаров.