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Экономика

Ставки страховых взносов могут снизить уже с марта

«Думаю, с марта мы уже начнем администрировать подоходный налог и страховые взносы по новым ставкам», — заявил глава Налоговой службы Алтынбек Абдувапов на встрече с бизнес-сообществом, организованной Американской торговой палатой в КР.

На мероприятии он поделился планами по снижению страховых взносов с 27,25 до 12-14 процентов.

«Это значительная помощь нашему бизнесу», — считает Алтынбек Абдувапов.

Он также отметил, что государство стремится создать благоприятные условия для предпринимателей и особое внимание уделяется разработке новых упрощенных механизмов налогообложения.

Участниками встречи подняты вопросы, касающиеся сдачи отчетов, электронных товарно-транспортных накладных, ЭСФ, ККМ. Алтынбек Абдувапов дал развернутые ответы на них, подчеркнув, что благодаря озвученным цифровым компонентам удалось добиться вывода бизнеса из тени.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286848/
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