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Общество

Застрахуем самолет. Госстраховая организация Кыргызстана расширяет виды услуг

ОАО «Государственная страховая организация» расширяет виды предоставляемых услуг. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил председатель правления ведомства Эльдияр Калдарбеков.

Фото Эльдияр Калдарбеков — председатель госстрахкомпании

По его словам, в республике работу по страхованию ведут 15 частных компаний. Ни одна из них не занимается страхованием жилых домов.

«Они застраховывают только большие коммерческие организации и торговые точки. Мы же расширяем свои возможности, теперь можем застраховать от мелкой недвижимости до самолета. В этом нам помогает государство, чиновники проводят разъяснительную работу в селах, отдаленных районах. Объясняют важность страхования жилья. Более 400 агентов проводят подворный обход и призывают граждан страховать свое имущество», — заявил глава компании.

Также он добавил, с момента зарождения организации увеличился его уставной капитал.

«Мы единственная государственная организация. В 2016 году наш уставной капитал не превышал 400 миллионов сомов. В 2023-м по инициативе главы государства он превысил 1 миллиард сомов. Отрадно видеть, что президент поднимает вопрос важности страхования жилья и поддерживает нас», — сказал Калдарбеков.

Ранее президент Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Государственная страховая организация». Он заявил, что власти взяли на себя ответственность за поддержку и развитие страховой сферы, и призвал частных лиц страховать имущество.

Напомним, для сельской местности стоимость страхования жилья составит 600 сомов в год, а для города — 1 тысяча 200 сомов в год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289766/
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