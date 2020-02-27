Перекрестный год. Владимир Путин рассказал о запланированных мероприятиях

Сегодня в рамках рабочего визита президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи Путин напомнил, что договоренность о проведении Перекрестного года Кыргызстана в России и РФ в КР была достигнута в 2019 году.

«Сегодня мы будем открывать Перекрестный год. Запланировано более 200 событий различного уровня. Они пойдут на пользу нашим отношениям, которые развиваются поступательно практически по всем направлениям. Россия остается для Кыргызстана ключевым торгово-экономическим партнером. И по объему товарооборота, и по инвестициям нам всегда есть о чем поговорить», — сказал он.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков отметил, что за последние два года сотрудничество между двумя странами заметно активизировалось. Он напомнил, что в 2018-м во время государственного визита Владимира Путина в КР был подписан ряд документов, давший определенный толчок государственным структурам на всех уровнях.

«В этом году мы готовимся отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне вместе с вами. Запланировано очень много масштабных мероприятий. Россия — надежный партнер Кыргызстана в ЕврАзЭС. Мы, кыргызстанцы, дорожим нашими дружескими отношениями», — подчеркнул глава КР.