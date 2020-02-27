Ирина Карамушкина предложила отпустить Алмазбека Атамбаева, а ее посадить

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина обратилась к президенту Кыргызстана с предложением отпустить бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева под залог, а ее — посадить. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

«В любом правиле бывают отступления, так вот есть такое действие как обмен. Вы все равно «навесили» особо тяжкие статьи всем, кто остался с Атамбаевым и противостоял беззаконию. Сделали из нормальных, честных граждан преступников, затянули в суды. Так вот я вношу предложение: отпустить Атамбаева под залог — я предлагаю лично себя! Посадите, закройте меня, а он пусть проходит курс лечения», — написала депутат.

Ирина Карамушкина отметила, что это не геройство и бравада, это «сам погибай, а товарища выручай!». «Вам это, к сожалению, никогда не понять. Не берите очередной грех на душу, отпускайте вожжи», — добавила она.

Ранее в социальных сетях сыновья Алмазбека Атамбаева сообщали о критическом состоянии бывшего президента.