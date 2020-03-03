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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Для исполнения обещаний «Бир Болу» не хватило мандатов. Мнение лидера фракции

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов считает, что для реализации предвыборной программы не хватило мандатов. Об этом он заявил 24.kg.

По словам нардепа, партийцы хорошо помнят, что обещали избирателям в 2015 году, и об ответственности перед электоратом тоже не забыли.

«Но у нас всего 12 мандатов. Этого, конечно, недостаточно, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Действительно, у нас была очень амбициозная программа, но не популистская. Все, о чем наши кандидаты говорили в 2015-м, подкреплено соответствующими алгоритмами действий. Однако наше влияние на политику правительства ограничено», — сказал Алтынбек Сулайманов.

В предвыборный период представители «Бир Бола» озвучили 65 проектов, реализовали всего 3,08 процента.

От 24.kg. «Бир Бол» вошел в коалицию парламентского большинства в 2016 году. В том же 2016-м из-за несогласия с тем, что фракция присоединилась к правящему альянсу, сдала мандат директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. В 2017 году из-за судимости депутатства лишился экс-премьер-министр Игорь Чудинов. В 2018-м из Кыргызстана, опасаясь уголовного преследования, сбежал в США Аскарбек Шадиев. Однако лидер фракции уверен, что на выборах 2020 года партия сможет обновить и усилить свой состав и выставить сильных и авторитетных кандидатов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/144894/
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