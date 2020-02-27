Сооронбай Жээнбеков: Плюсы от ЕАЭС перекрывают негативные моменты

«Положительный эффект от членства республики в Евразийском экономическом союзе вполне перекрывает имеющиеся негативные моменты», — заявил в интервью ТАСС президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, вступление в ЕАЭС было правильным и своевременным решением. Это подтверждается цифрами. Среднегодовой рост ВВП страны за четыре года в условиях союза сложился не ниже уровня, который был в 2010–2014 годах. Он составил 4,1 процента, хотя прогнозировался не выше 2,4 процента.

«Еще один плюс — абсолютное большинство крупных и успешных предпринимателей к настоящему времени смогли решить вопросы по адаптации к условиям ЕАЭС. Кыргызстан получил выгоду от создания рынка труда ЕАЭС, включая признание национальных водительских удостоверений, документов об образовании, социальные гарантии, пенсионное обеспечение, а также право на оказание медицинской помощи гражданам Кыргызстана, которые работают на территории государств — участников ЕАЭС», — уверен Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что сегодня глава государства вылетел в Москву с рабочим визитом на открытие перекрестного года Кыргызстана и России.

Прокомментировал глава государства и высказываемые недовольства деятельностью союза. Президент уверен, что не бывает такого, чтобы новая международная организация без сбоев заработала с первого дня своего существования.

«Какие-то вопросы приходится решать по мере их возникновения, на ходу. Временами возникают вопросы по свободе передвижения товаров и устранения барьеров, в результате чего наши поставщики несут финансовые убытки из-за простоя и невыполнения обязательств перед получателями продукции. В то же время у всех у нас есть понимание, что в ЕАЭС такие проблемы должны решаться только совместно во благо народов нашего союза», — заключил Сооронбай Жээнбеков.