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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Инициаторы снижения избирательного порога жалуются на нарушение регламента

Законопроект о снижении избирательного порога до 5 процентов опять не включен в повестку дня комитета по конституционному законодательству. Авторы возмущены. Об этом 24.kg сообщил депутат Мирлан Жеенчороев.

По его словам, председатель профильного комитета Канат Керезбеков заявил, что вопрос будет внесен на обсуждение сегодня. Однако в повестке он так и не появился.

«Это нарушение регламента. Мы еще в декабре с учетом всех правок и замечаний отправили документ в общий отдел. А законопроект о снижении барьера до 7 процентов, который был вынесен на общественное обсуждение в начале этого месяца, профильный комитет не может рассмотреть раньше нашей инициативы», — отметил Мирлан Жеенчороев.

Как отметил 24.kg соавтор поправок Исхак Масалиев, в комитете ссылаются на заключение правительства и ЦИК.

«Реализация нашего проекта не требует дополнительных источников финансирования из госбюджета. Вообще не требует никаких денег, поэтому комментарии кабмина и Центризбиркома необязательны», — сказал он.

Глава комитета для комментариев недоступен.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.

Однако в минувший четверг, выступая в парламенте, глава государства вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/144599/
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