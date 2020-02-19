«Недоверие к инвесторам — это во многом последствия ошибок прошлого: коррупции и предательства национальных интересов», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с представителями бизнес-структур и донорских организаций.

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По его словам, впервые в истории в страну пришел крупный инвестор, который планировал вложить сотни миллионов долларов в строительство торгово-логистического центра в отдаленном регионе без государственных гарантий. Он взял на себя ряд важных обязательств.

Проект позволил бы создать свыше 15 тысяч рабочих мест, внедрить передовое высокотехнологичное производство и перечислять огромные средства в бюджет.

«Тщательно изучив все выгоды и обязательства инвестора, правительство старалось создать все условия для успешной реализации проекта. Именно поэтому началась активная фаза реализации проекта. К сожалению, компания сообщила о вынужденном решении выйти из проекта из-за искусственного нагнетания отношений с местным населением», — напомнил глава кабмина.

Мы уверены, что это навязываемое извне и явно идущее вразрез с интересами нарынчан мнение активно насаждалось путем распространения лжи, слухов и фейков. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Особенно жаль, что большую часть тех, кто подвергся необоснованной панике, составила молодежь. Формирование в обществе справедливого и объективного отношения к инвесторам, помимо всего прочего, требует и времени. Сегодняшние усилия правительства столкнулись с последствиями серьезных ошибок в прошлом. Ситуация показала, что назрела необходимость пересмотра многих принципов работы в сфере защиты инвестиций, особенно в части взаимодействия с местным населением и прежде всего с молодежью», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер заверил, что правительство нацелено на привлечение в страну крупных иностранных инвестиций и создание необходимых условий для ведения бизнеса в Кыргызстане.