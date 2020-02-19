15:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев: Недоверие к инвесторам — последствия ошибок прошлого

«Недоверие к инвесторам — это во многом последствия ошибок прошлого: коррупции и предательства национальных интересов», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с представителями бизнес-структур и донорских организаций.

Читайте по теме
Семь акций протеста, после которых инвесторы прекратили работу в Кыргызстане

По его словам, впервые в истории в страну пришел крупный инвестор, который планировал вложить сотни миллионов долларов в строительство торгово-логистического центра в отдаленном регионе без государственных гарантий. Он взял на себя ряд важных обязательств.

Проект позволил бы создать свыше 15 тысяч рабочих мест, внедрить передовое высокотехнологичное производство и перечислять огромные средства в бюджет.

«Тщательно изучив все выгоды и обязательства инвестора, правительство старалось создать все условия для успешной реализации проекта. Именно поэтому началась активная фаза реализации проекта. К сожалению, компания сообщила о вынужденном решении выйти из проекта из-за искусственного нагнетания отношений с местным населением», — напомнил глава кабмина.

Мы уверены, что это навязываемое извне и явно идущее вразрез с интересами нарынчан мнение активно насаждалось путем распространения лжи, слухов и фейков.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Особенно жаль, что большую часть тех, кто подвергся необоснованной панике, составила молодежь. Формирование в обществе справедливого и объективного отношения к инвесторам, помимо всего прочего, требует и времени. Сегодняшние усилия правительства столкнулись с последствиями серьезных ошибок в прошлом. Ситуация показала, что назрела необходимость пересмотра многих принципов работы в сфере защиты инвестиций, особенно в части взаимодействия с местным населением и прежде всего с молодежью», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер заверил, что правительство нацелено на привлечение в страну крупных иностранных инвестиций и создание необходимых условий для ведения бизнеса в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144097/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Корее предложили построить торгово-логистический центр в Кыргызстане
Семь акций протеста, после которых инвесторы прекратили работу в Кыргызстане
В Ат-Баши закрыли проект по строительству логистического центра
Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кто пока «выжил» и почему остальных уже нет
Надежды нет. Депутат предложил Мухаммедкалыю Абылгазиеву уйти в отставку
У нового вице-премьера отобрали силовой блок, оставив только вопросы границ
Мухаммедкалый Абылгазиев: Чуйская область должна стать лидером развития
Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне
33 процента прямых инвестиций в Кыргызстан привлекают из Китая
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Со&nbsp;склада в&nbsp;правительство. Что известно о&nbsp;новом полпреде Баткенской области Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области
Бизнес
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
19 февраля, среда
14:59
Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения положения о них Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения...
14:44
Брат экс-таможенника Эмиля Кимсанова заявляет об угрозах со стороны Матраимова
14:23
От модельного агентства до СИЗО-1. Что известно о блогере Элмире Сыдымане
14:22
Мухаммедкалый Абылгазиев: Недоверие к инвесторам — последствия ошибок прошлого
14:12
Табун лошадей мешает движению на Южной магистрали в Бишкеке