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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Ни одна партия пока еще не представила списки кандидатов

В Кыргызстане ни одна партия еще не представила списки кандидатов в территориальные избирательные комиссии пяти городов, где 12 апреля пройдут выборы депутатов местных кенешей. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, срок выдвижения заканчивается 2 марта, а регистрации — 13 марта. «Но нам надо еще проверить все политические партии, претендующие на мандаты в местных кенешах, чтобы зарегистрировать их. Выдвижение началось 17 февраля», — отметила Гульнара Джурабаева.

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В городские кенеши кандидатов выдвигают политические партии, в айыльные — политические партии и граждане путем самовыдвижения. Депутатом местного кенеша может быть избран член местного сообщества, достигший 21-летнего возраста и имеющий образование не ниже среднего общего.

В предварительные списки избирателей включили 340 тысяч 479 человек, или почти 10 процентов общего числа избирателей Кыргызстана. Вносить изменения в список можно до 27 марта.

Выборы пройдут в пять городских кенешей (Токмак, Майлуу-Суу, Каракол, Ош и Балыкчи) и 25 айыльных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144054/
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